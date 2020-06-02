Ярославль, , 21:56 — REGNUM В Ярославской области не возобновилось проведение свадеб, как это ожидалось ранее. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

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Запрет продлен на весь июнь. Тем, кто уже подал заявление на июнь, рекомендуется обратиться в органы ЗАГС и согласовать новую дату регистрации.

Ранее сообщалось о планах смягчить режим — разрешить свадьбы без гостей, с участием в церемонии только жениха и невесты. Как выяснилось, этот режим так и не вступил в силу. По-прежнему свадьба разрешается только в исключительных случаях. Таковыми считаются беременность невесты, состояние здоровья, длительная командировка одного из супругов.

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