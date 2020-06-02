Воронеж, , 21:26 — REGNUM Проверку по факту выявления случаев заражения коронавирусом в Воронежском областном специализированном доме ребёнка начала прокуратура региона, сообщил ИА REGNUM 2 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

«Прокуратурой области организована проверка с привлечением специалистов Роспотребнадзора соблюдения федерального законодательства в названном учреждении», — сообщил представитель прокуратуры.

Также в надзорном ведомстве взяли на контроль ход проверки, которую со своей стороны начали следователи.

Всего в доме ребёнка проживают 57 детей, все они, а также сотрудники учреждения, сдали тесты на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, заражение коронавирусом подтверждено у троих сотрудников и шести воспитанников дома ребёнка. Все чувствуют себя хорошо, симптомы заболевания не проявляются.

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