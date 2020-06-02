Челябинск, , 21:25 — REGNUM В Челябинской области за 2020 и 2021 годы новое жильё получат почти три тысячи жителей аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Новосёлами станут те, кто проживают в Копейске, Миассе, Кыштыме, Златоусте, Верхнем Уфалее, Карабаше, Троицке, Магнитогорске, Усть-Катаве и Челябинске. Также новые квартиры обретут жители Троицкого, Катав-Ивановского, Саткинского, Пластовского и Увельского районов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году на эти цели потратят 2,3 млрд рублей. В Кыштыме 27 семей уже получили новые квартиры.

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