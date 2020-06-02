Анкара, , 21:23 — REGNUM В Турции за последние сутки выявлено 786 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 165 555 человек. Об этом 2 июня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

По его словам, за сутки в Турции скончались ещё 22 пациента с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4585.

Министр также сообщил, что за весь период с начала эпидемии коронавируса в стране излечился и был выписан 129 921 пациент, в том числе 974 — за последние сутки.

Напомним, днём ранее в Турции было выявлено 827 новых случаев заражения коронавирусом, 23 человека скончались.