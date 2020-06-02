Приштина, , 23:53 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 2 июня сообщил, что в результате обследования 193 образцов в крае было выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Четыре пациента были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1123 случая заражения коронавирусом. 30 человек умерли в результате осложнений, вызванных COVID-19. 847 пациентов уже здоровы.

С 28 мая в крае отменено действие индивидуального графика выхода граждан на улицу, разрешена деятельность кафе и ресторанов. С 1 июня срок обязательной самоизоляции для въезжающих в страну сокращен с 14 до 7 дней. От лиц, прошедших тест на коронавирус и получивших отрицательный результат не раньше, чем за четыре дня до въезда, самоизоляция после въезда в край не требуется.

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