Москва, , 21:16 — REGNUM Коронавирусная инфекция выявлена у 500 российских журналистов. Об этом сообщил 2 июня заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«У 500 выявлено. И пять умерших», — приводит его словам РИА Новости.

Напомним, 12 мая глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв сообщал, что во всём мире в результате заражения коронавирусом скончались около 60 журналистов, в том числе пятеро в России. На тот момент, по его словам, в России было выявлено около 200 инфицированных коронавирусом сотрудников СМИ.