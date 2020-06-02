Челябинск, , 21:05 — REGNUM В Кыштыме жильцы построенных 90 лет назад и теперь аварийных двухэтажных домов начали получать новое жильё. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

27 семей уже получили ключи от новых благоустроенных квартир. Предоставленное им жильё построено с чистовой отделкой. Кроме того, есть электрическая плита и установлена сантехника.

Всего в 2020 году для расселения аварийных домов на Южном Урале потратят 2,3 млрд рублей. В муниципалитетах уже идут аукционы по выкупу новых квартир.