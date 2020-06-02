Москва, , 20:59 — REGNUM Иск МВД РФ по району Кунцево (Москва) о том, чтобы установить административный надзор за Варварой Карауловой (осуждённой в 2016 г. за участие в террористической организации и находящейся сейчас на УДО), будет 4 июня рассмотрен московским Кунцевским судом.

Соответствующую информацию сообщил адвокат Карауловой Сергей Бадамшин агентству ТАСС. Надзор просят установить до 27 апреля 2029 г.

Надзор предполагает запрет для Карауловой находиться вне места жительства с 22:00 до 06:00 мск. Исключение составляют случаи, когда такое пребывание вызвано необходимостью находиться на работе.

Кроме того, Караулова должна каждые две недели являться в территориальный ОВД для регистрации. Иск был подан в Кунцевский районный суд, как отметил юрист, ещё 24 апреля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Караулова в середине апреля прошлого года вышла из заключения по УДО (условно-досрочное освобождение). Её обязали каждый месяц являться в полицию и не менять постоянного места жительства.

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