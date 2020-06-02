Тбилиси, , 20:54 — REGNUM Грузия готова к тому, чтобы с 1 июля принимать у себя туристов из стран Евросоюза с соблюдением всех норм безопасности. По информации министерства экономики и устойчивого развития Грузии, об этом министр Натия Турнава заявила в ходе видеоконференции с послами стран ЕС, которая состоялась 2 июня по инициативе руководителя представительства Евросоюза в Грузии Карла Харцела. В онлайн-конференции участвовали послы 20 стран.

Натия Турнава рассказала иностранным дипломатам об антикризисном плане правительства, стратегии по выводу страны из кризиса, новой инвестиционной политике, направленной на привлечение в страну мировых компаний.

«Я поблагодарила их (послов ЕС) за поддержку как в проведении наших реформ, так и в период борьбы с пандемией, ознакомила послов ЕС с экономической стратегией, которая направлена на смягчение кризиса, а также с нашими планами на будущее», — передает пресс-служба министерства комментарий министра после конференции.

По словам Натии Турнавы, она увидела со стороны иностранных дипломатов очень большое желание возобновления прямых авиарейсов с Грузией и восстановления связей и сотрудничества в сфере туризма. Большой интерес проявили послы к новой инвестиционной политике правительства Грузии, говорится в сообщении.