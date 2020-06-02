Курск, , 20:47 — REGNUM В Курской области вынесен приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий сотрудником следственного изолятора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сотрудник следственного изолятора проводил внеплановый обыск камер для содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Он необоснованно применил физическое насилие к лицу, которое отказалось выполнить его требование по уборке камеры. Оперативный дежурный захватил мужчину за шею и повалил на пол, причинив физическую боль.

Его признали виновным по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия» и приговорили к году лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретили в течение полутора лет занимать должности на государственной службе.