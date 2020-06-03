Тирана, , 02:00 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 2 июня сообщили о том, что за последние сутки в стране было выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, шестеро новых пациентов — врачи. Об этом сообщает албанское новостное агентство Lapsi.

В то время как в других городах страны ситуация с коронавирусом, кажется, перешла под контроль, в столице после нескольких недель замедления динамики распространения коронавируса, начался рост числа заразившихся. Столь внезапный рост, по всей видимости, связан с тем, что митинги протеста против сноса Национального театра в Тиране прошли без всякого соблюдения социальной дистанции.

Всего в Албании выявлен 1161 случай заражения коронавирусом. На сегодняшний день в стране 240 активных случаев, из них свыше половины приходится на Тирану, где за последнюю неделю было выявлено около ста новых случаев заражения COVID-19, причем большинство случаев заражения произошли не в результате контакта с уже выявленными зараженными, что означает, что процесс распространения инфекции вышел из-под контроля.

891 человек уже излечился. 34 пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом.

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