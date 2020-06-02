Москва, , 19:54 — REGNUM В Москве в предстоящие сутки может выпасть почти половина месячной нормы осадков. Об этом сообщили 2 июня в центре погоды «Фобос».

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 3 июня, в Центральной России усилится циклоническое влияние, в результате чего дожди начнут постепенно переходить в интенсивные ливни.

«В Москве осадки умеренной интенсивности будут весь день, а вот в вечерние часы и в ночь на четверг, 4 июля, ливни приобретут экстремальный характер», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки в столице может выпасть порядка 29−34 миллиметров осадков, что составляет чуть менее половины месячной нормы.

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