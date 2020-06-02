Москва, 2 июня 2020, 19:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Положение «О знаке отличия «За благодеяние», утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 573.
В число оснований для получения названной государственной награды добавляется следующее положение: «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».
Такая поправка позволит награждать знаком отличия «За благодеяние» граждан, добившихся значительных успехов в добровольческой (волонтерской) деятельности, будет способствовать повышению общественной значимости труда добровольцев и свидетельствовать о признании их заслуг перед обществом и государством.
Напомним, что различные общественные организации ранее неоднократно обращались к Президенту Российской Федерации с предложением учредить государственную награду для добровольцев.
Такой государственной наградой для представителей добровольческого движения теперь станет знак отличия «За благодеяние».