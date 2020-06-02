Москва, , 19:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал Указ «О внесении изменений в Положение «О знаке отличия «За благодеяние», утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 573.

В число оснований для получения названной государственной награды добавляется следующее положение: «за значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям».

Такая поправка позволит награждать знаком отличия «За благодеяние» граждан, добившихся значительных успехов в добровольческой (волонтерской) деятельности, будет способствовать повышению общественной значимости труда добровольцев и свидетельствовать о признании их заслуг перед обществом и государством.

Напомним, что различные общественные организации ранее неоднократно обращались к Президенту Российской Федерации с предложением учредить государственную награду для добровольцев.

Такой государственной наградой для представителей добровольческого движения теперь станет знак отличия «За благодеяние».

«Сегодня уже можно сказать, что волонтерство становится нормой жизни. Большинство россиян одобряет волонтерскую деятельность, почти 15% — активно участвуют. Каждый день появляются социальные проекты, которые реально помогают людям, меняют качество нашей с вами жизни и формируют атмосферу доверия в обществе. Добровольцы работают не за награду, но их пример может быть заразительным, а благодарность — постоянной. Решение президента об учреждении государственной награды подтверждает значимый вклад добровольцев в жизнь страны и вдохновит многих людей на участие», — считает председатель совета Ассоциации волонтерских центров, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.