Скопье, , 02:00 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 2 июня провел пресс-конференцию, в ходе которой сообщил, что в результате обследования 868 образцов за последние сутки на территории страны было выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, при этом ещё 25 человек признаны излечившимся.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, всего в стране зарегистрировано 2382 случая COVID-19. Победу над заболеванием одержали 1594 человека.

Установлено, что 141 житель Северной Македонии скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них более 50 за последние три недели. При этом за последние 24 часа умер один пациент. Смертность от коронавируса в Северной Македонии в два раза выше, чем в соседних Косово и Албании вместе взятых. Однако, стоит отметить, что и тестов на коронавирус в стране в разы больше.

В связи со второй волной распространения инфекции власти приняли решение о повторном введении ограничительных мер в ряде городов.

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