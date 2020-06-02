Нью-Йорк, США, , 19:44 — REGNUM В США власти города Нью-Йорк приняли решение продлить режим комендантского часа до 7 июня, сообщил 2 июня журналистам мэр Билл де Блазио в ходе пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Twitter.

Такое решение было принято из-за продолжающихся беспорядков после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

«Мы примем меры для обеспечения мира и порядка сегодня вечером и в течение всей недели в Нью-Йорке. Я продлеваю комендантский час… он продлится до конца недели», — сказал де Блазио.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти штата Нью-Йорк заявили о готовности задействовать Национальную гвардию для борьбы с массовыми беспорядками.

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