Черкесск, , 19:40 — REGNUM В Карачаево-Черкесии заразились коронавирусной инфекцией пятеро воспитанников республиканского детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Факт заражения 2 июня подтвердили в прокуратуре региона.

«К данному моменту у пяти воспитанников социального учреждения подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в связи с чем дети госпитализированы в инфекционные госпитали для прохождения лечения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Помимо этого, коронавирус выявили у сотрудницы детского дома, которая находилась на самоизоляции в связи с риском заражения по возрастным показателям.

Были выявлены также многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил в условиях распространения коронавирусной инфекции. В частности, не был установлен круглосуточный закрытый сменный режим работы для сотрудников, не были приняты профилактические меры в целях предотвращения заражения инфекцией, персонал не был обеспечен в достаточной степени средствами защиты.

Правительству КЧР, управлению Роспотребнадзора и руководству детского дома внесены представления с требованием устранения нарушений.

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Напомним, днем ранее в прокуратуре Карачаево-Черкесии сообщили, что в ходе проведенной проверки по сообщениям в СМИ о том, что якобы в детском доме-интернате «Забота» в Усть-Джегуте дети и сотрудники поголовно болеют COVID-19, нарушений не было установлено.