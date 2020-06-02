Москва, , 19:32 — REGNUM Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 1 июля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, отключения будут осуществляться на срок до десяти дней. Это необходимо для проведения профилактических работ на тепловых сетях и оборудовании системы теплоснабжения.

Точный график отключения горячей воды в своём доме москвичи могут узнать на сайтах МОЭК и столичной мэрии, добавил Бирюков.

Напомним, в начале мая мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что власти столицы не будут отключать горячую воду в жилых домах до июля в связи с тем, что граждане находятся на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Традиционно плановые отключения в Москве начинаются в мае.

Также в столичной мэрии сообщали, что отключения горячей воды в медицинских учреждениях Москвы по возможности не будут осуществляться этим летом.