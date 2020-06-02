Екатеринбург, , 19:45 — REGNUM Свердловские дети стали чаще болеть COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По мнению чиновника, увеличение детской заболеваемости связано с наступлением каникул. Кроме того, многие дети заражаются коронавирусом в семьях, по контакту.

«Детей заболевших больше, но тяжёлых среди них нет», — уточнил вице-губернатор.

Креков добавил, что многие из заболевших детей являются бессимптомными больными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее чиновник заявлял, что заболеваемость COVID-19 в Свердловской области выросла из-за увеличившихся объёмов тестирования.

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