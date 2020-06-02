Челябинск, , 19:18 — REGNUM В аптеках Челябинской области уже нет дефицита масок. Об этом губернатор Алексей Текслер заявил телеканалу Россия 24.

По его словам, эти средства защиты можно приобрести свободно в любой аптеке. В среднем они стоят 25−30 рублей.

Кроме того, маски выпускает Областной аптечный склад. В государственных аптеках региона они продаются по 15 рублей. И после того, как госаптеки оказались заполнены масками по такой цене, начали снижать свои тарифы и коммерческие аптеки.