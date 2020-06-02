Киев, , 19:12 — REGNUM Приближается Третья мировая гибридная война, заявил 2 июня экзотически знаменитый экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала ICTV.

Он обвинил власти страны в мазохизме, а украинцев — в «слишком оптимистичном» отношении к войне в Донбассе.

«Третья мировая война — она гибридная, приближается. Мы еще не в состоянии Третьей мировой. Мы, скорее, если сравнивать с Первой мировой, в 1913 году. С точки зрения позиционирования и многих вещей», — изрёк Климкин.

При этом он утверждал, что мир находится на пороге «безумных перемен», а власти Украины до сих пор не пересмотрели отношение к собственной безопасности.

По его мнению, они занимаются «мазохизмом», переписывая Будапештский меморандум 1994 года, по которому Киев отказался от ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Кравчук заявил журналистам, что Киеву «недоплатили» за отказ от ядерного оружия, признав при этом, что такой вопрос вообще не обсуждался.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно количество депутатов Рады, поддерживающих отставку Авакова