Рим, , 19:08 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 2 июня, в Италии умерли 33 530 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 55 (днём ранее — на 60), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 160 092 человека, за день этот показатель увеличился на 1737 (днем ранее — на 848).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 318 (днем ранее — на 178). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 233 515. В настоящее время заражены 39 893 человека — на 1474 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.