Санкт-Петербург, , 19:25 — REGNUM Фасад исторического дома Циммермана (дома Лидваля), пострадавшего от неумелых попыток «реставрации», привели в порядок. Об этом ИА REGNUM сообщили в Фонде капитального ремонта.

Дом Циммермана (Лидваля) после ремонта Фонд капитального ремонта СПб

Старинное здание на Каменноостровском проспекте, 61, которое является памятником культурного наследия, шокировало всех своим внешним видом, когда рабочие сняли леса в 2019 году: вместо реставрации взору предстал кое-как зашпаклеванный фасад. Ремонт здесь шел годами, контракт должна была исполнить компания «Строительная культура», но его все же разорвали в ноябре 2019 года — подрядчик выполнил лишь 40% работ.

Были объявлены новые торги, за объект взялась организация «Спецстрой». Как пояснили в Фонде капремонта, в июне со здания будут полностью сняты строительные леса и начнется процесс приемки работ заказчиком, а также комитетом по охране памятников.

«Здание является обьектом культурного наследия, работы проводятся в соответствии с краткосрочным планом 2018 года. Начинала ремонтные работы подрядная организация «Строительная культура», однако компания не справилась со взятыми на себя обязательствами», — напомнили в Фонде.

«Спецстрою» же удалось воссоздать все утраченные элементы лепнины, штукатурный слой и очистить историческую плитку «кабанчик».

Дом Циммермана (Лидваля) после ремонта Фонд капитального ремонта СПб

На заключительном этапе альпинисты очистят от краски исторические гранитные вставки, которые должны выглядеть как обрамление отдельных элементов декора. Эти вставки были обнаружены на этапе расчистки фасада, часть гранитных элементов была утрачена за годы эксплуатации, но восстановлена в процессе ремонта.