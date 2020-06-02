Турин, Италия, , 18:41 — REGNUM Целый ряд футболистов итальянского чемпионата во вторник, 2 июня, разместили на своих страницах в соцсетях записи и хэштеги с поддержкой протеста против убийства Джорджа Флойда, передает Sky.

Речь, в частности, идет о таких известных игроках, как Паоло Дибала и Леонардо Бонуччи из «Ювентуса», Ромело Лукаку и Кристиан Эриксен из «Интера», Джанлуиджи Доннарумма и Паоло Мальдини (тренер) из «Милана».

Хэштэг или запись «Black lives matter» («Жизни черных имеют значение») сопровождается, как правило, «чёрным квадратом» вместо изображения.