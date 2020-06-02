Никосия, , 18:40 — REGNUM Туристический протокол для въезда иностранных туристов опубликовали власти Кипра. Об этом 2 июня сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР).

На основе доступных данных по эпидемиологической ситуации в разных странах Кипр опубликовал список из 19 стран, граждане которых смогут посетить курорты острова уже в июне.

Страны разделены на две группы, в одной из них 13 европейских государств, в другой только шесть. Приём туристов будет проводиться в два этапа, первый — с 9 по 19 июня, второй начнётся с 20 июня. На первом этапе гражданам нужно будет предъявлять сертификат об отсутствии у них заражения коронавирусом. С 20 июня такой сертификат понадобится только гражданам стран из второй группы. Отмечается, что тест должен быть сдан не позднее 72 часов до вылета.

Если у туриста не будет результата анализа на коронавирус, то сразу по прилёту его поместят в карантин и предложат пройти платное тестирование. Некоторым будет предложено пройти тестирование даже при наличии готового теста на коронавирус, в таком случае оно будет бесплатным.

В самолётах пассажиры должны будут в обязательном порядке носить маску, по прибытии их ждёт термометрия. До посадки на рейс все туристы будут обязаны заполнить «Декларацию путешественника COVID-19», это можно будет сделать на сайте МИД Кипра, либо в аэропорту вылета. Копия декларации будет запрошена до посадки на борт и в пункте пограничного контроля.

Для всех объектов на Кипре были разработаны расширенные протоколы по технике безопасности и гигиеническим нормам. В случае, если коронавирус будет обнаружен у туриста во время отдыха, власти Кипра обязались покрыть все его расходы на питание и лечение.

В группу стран высокого риска на сегодняшний день включены Россия, Великобритания, Украина, Грузия, Казахстан, Белоруссия, США и Швеция. При этом власти Кипра обещают мониторить эпидемиологическую ситуацию и корректировать списки. По прогнозам властей, Кипр сможет принять гостей из Великобритании и России в июле текущего года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Кипра планирует возобновить международное сообщение с 9 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: На Кипре назвали дату начала возобновления авиасообщения с другими странами