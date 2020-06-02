Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга выделят из городского бюджета средства на выплаты более 900 медикам, пострадавшим от коронавируса. Об этом 2 июня сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

«Положительные решения по выплатам из городского бюджета комиссионно приняты в отношении 931 медицинского работника, которые заболели на работе COVID-19. В их числе семь погибших», — отметили в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге более трех тысяч медицинских работников заразились коронавирусной инфекции во время исполнения своих должностных обязанностей.

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Напомним, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга медицинские работники, пострадавшие вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, а также члены их семей, имеют право на получение единовременных выплат: в случае заражения — в размере 300 тысяч рублей, в случае установления медику инвалидности вследствие заражения — в размере 500 тысяч рублей, в случае смерти — в размере 1 млн рублей.

«На эти цели из Резервного фонда города направлены 600 млн рублей», — напомнили в аппарате вице-губернатора, курирующего городское здравоохранение.

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Чтобы получить выплаты медицинские работники и члены их семей могут обратиться в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства либо в комитет по социальной политике в случае проживания за пределами города. Решение о предоставлении выплат принимается не позднее десяти дней со дня приема заявления.

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Напомним, по неофициальным данным, которые разыскиваются и пополняются представителями общественности и журналистами, в Санкт-Петербурге с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, ко 2 июня скончались 27 медицинских работников — врачи, медсестры, санитары и другие сотрудники медучреждений. Стало известно о смерти:

59-летней медсестры Татьяны Авдониной, 46-летней медсестры травматологического отделения Ольги Новиковой, 56-летней операционной медсестры Валентины Шужиной и 71-летней врача-гинеколога Ларисы Веселаго — из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе;

50-летнего анестезиолога-реаниматолога Сергея Белошицкого и 51-летнего заведующего нейрохирургическим отделением Алексея Филиппова — из Александровской больницы;

55-летней медицинской сестры Светланы Давтян и 30-летней медсестры Марии Тышко — из Госпиталя для ветеранов войн;

60-летней санитарки Татьяны Канкиа и 54-летней санитарки Юлии Ясюлевич, а также травматолог-ортопед Дмитрий Ненашев НМИЦ Травматологии и Ортопедии им. Р. Р. Вредена;

67-летнего врача оперативного отдела Городской станции скорой медицинской помощи Владимира Маньковича и его коллеги, 69-летней врача отдела медицинской эвакуации Антонины Рынды;

71-летнего заведующего отделением лучевой терапии Городской клинической больницы №31, врача-рентгенолога Виктора Парафило; 64-летней врача-пульмонолога Елизаветинской больницы Лилии Уон, 56-летнего хирурга Александра Костыгина и63-летней заведующей КДЛ Татьяна Зайко городской больницы №20.

А также 58-летней медсестры поликлиники Натальи Рожковой. 56-летней медсестры больницы Святой Марии Магдалины Елены Суглобовой, 55-летней педиатра детской клинической больницы Ирины Бурнышевой, 45-летней рентгенлаборанта городской больницы №15 Людмилы Жиленковой, 53-летней Марины Дубровской, которая работала анестезиологом в клинической больнице «РЖД-Медицина».

Кроме того, в список также вошли врач-терапевт госпиталя МСЧ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Анатолий Гольник, 75-летний дерматовенеролог ВМА им. Кирова Владимир Казистов, врач-гинеколог родильного дома №6 им. Снегирева Мария Кисилева, 59-летняя заведующая кардиологическим отделением городской больницы №26 Галина Литвинова.

Также в список медработников, ставших жертвами коронавируса, была включена уборщица технических помещений Центральной станции скорой помощи — 84-летняя Антонина Антонова.

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Точную причину смерти устанавливает специальная комиссия по анализу летальных исходов. Ее заключение сообщается только родственникам умершего.

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