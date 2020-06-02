Озёрск, Челябинская область, , 18:29 — REGNUM В Челябинской области врач осуждён за служебный подлог и получение взяток в размере до 10 тыс. рублей. Приговор вынес суд Озёрска, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Преступление было совершено 23 октября 2018 года. Следователи посчитали, что врач внёс в комплексную медицинскую информационную систему заведомо ложные данные о якобы проведённом осмотре пациента и о наличии у него заболевания, которое мешает работать. Затем на имя гражданина был оформлен больничный лист, который врач отдал ему за тысячу рублей. Кроме этого эпизода установлена вина медика ещё в пяти аналогичных.

Врач признал себя виновным. Суд назначил ему штраф в размере 80 тыс. рублей.