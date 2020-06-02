Воронеж, , 18:25 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены у шести воспитанников и троих сотрудников Дома ребёнка в Воронеже, сообщил 2 июня региональный оперативный штаб.

«29 мая санитарка Дома ребенка была госпитализирована из дома в ковидный стационар с пневмонией. Об этом оперативно пришло извещение главврачу учреждения. Сразу же были приняты противоэпидемические меры, в том числе 30 мая проведено тестирование всего персонала и всех детей в обоих корпусах учреждения (в Сомово и на ул. Ленинградская)», — прокомментировали ситуацию в оперативном штабе.

По результатам тестирования коронавирус был выявлен у шести детей и троих сотрудников. Симптомов ОРВИ ни у кого из них нет, состояние здоровья нормальное.

Дети находятся в специально организованном изолированном отделении, оно обеспечено необходимым медоборудованием и препаратами, но пока необходимости в его использовании нет. Сотрудники с положительными тестами самоизолировались дома.

Всего в регионе на утро 2 июня подтверждено заражение 2 тыс. 234 человек (95 — за последние сутки), 1,5 тыс. выздоровели.

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