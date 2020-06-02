Бишкек, , 18:15 — REGNUM В Киргизии насчитали более 96 тысяч социально незащищенных, неблагополучных и находящихся в затруднительном положении семей, в которых проживают около 309 тысяч детей. Об этом сообщает национальный статистический комитет республики.

На воспитании в неродных семьях находились 14,3 тысячи детей, из которых 5,4 тысячи — круглые сироты. В том числе 8,4 тысячи — на опеке и попечительстве и 5,9 тысячи детей — усыновленных.

В течение 2019 года было выявлено более 2 тысяч детей и подростков в возрасте до 18 лет, оставшихся без попечения родителей, из них 592 — круглые сироты.

За минувший год на воспитание в семьи под опеку и попечительство были приняты 1 055 детей, усыновлены — 713 детей. Из них усыновлены семьями граждан Киргизии — 700 детей, а иностранцами — 13.

В детских домах и школах-интернатах для детей-сирот в 2019 году находилось более 2 тысяч детей и подростков, оставшихся без попечения родителей.