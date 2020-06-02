Душанбе, , 18:03 — REGNUM День образования 201-й Гатчинской дважды Краснознамённой мотострелковой дивизии 1 июня отметили российские военнослужащие в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Личный состав с 77-летием образования соединения на торжественном построении поздравил командир 201-й базы полковник Сергей Горячев. Наиболее отличившиеся служащие удостоены государственных и ведомственных наград, им также были вручены ценные подарки и грамоты.

Как отмечается в сообщении, при проведении мероприятий было обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, 201-я стрелковая дивизия была сформирована 1 июня 1943 года. В 2004 году она была преобразована в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане.