Цинциннати, США, , 17:57 — REGNUM Полиция американского города Цинциннати в штате Огайо задержала порядка 50 человек, нарушивших режим комендантского часа в ходе акций протеста, сообщает 2 июня USA Today.

Полицейские начали задерживать людей после 20:00 по местному времени. Отмечено, что днём ранее полиция задержала почти 300 человек.

По утверждению USA Today, в Цинциннати акции протеста проходили мирно и не перерастали в погромы, грабежи и массовые беспорядки. Тем не менее протестующие не подчинились требованиям полиции разойтись с началом комендантского часа.

Как сообщало ИА REGNUM, целый ряд городов США охвачен протестами и массовыми беспорядками после убийства полицейским чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.