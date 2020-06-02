Архангельск, , 17:44 — REGNUM За сутки в Архангельской области новая коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 239 человек. Общее число зараженных в регионе выросло до 2409, из них 659 уже выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Большая часть новых пациентов выявлена в Северодвинске — 180, из них 90 — работники градообразующих предприятий — «Севмаша» и «Звездочки». 73 новых случая заражения подтверждены в областном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавируса в Архангельской области скончались 4 человека. Однако опасная инфекция была обнаружены еще у нескольких скончавшихся пациентов.