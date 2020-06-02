Москва, , 17:47 — REGNUM Власти Москвы призывают предпринимателей, которые временно закрыли свои объекты, заранее готовиться к возобновлению работы. Об этом 2 июня сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Хотелось бы порекомендовать предпринимателям из тех отраслей, которые, к большому сожалению, пока еще вынужденно не могут возобновить свою работу, подготовиться к своему открытию», — отметил Ефимов, уточнив, что требования Роспотребнадзора будут такие же, как и те, что уже сейчас соблюдают открывшиеся предприятия — маски, антисептики, социальная дистанция.

Вице-мэр также добавил, что невозможно точно спрогнозировать, когда будут следующие послабления в режиме самоизоляции.