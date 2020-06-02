Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Российским властям нет смысла занижать смертность от коронавируса, а если занижение и имеет место, то незначительное. В этом убежден заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Во-первых, ее смысла занижать нет. Во-вторых, она действительно низкая. Даже если в силу каких-то медицинских показателей мы фиксируем не всех умерших от коронавируса, всё равно она крайне низкая по той простой причине, что мы вовремя изолировали пожилое уязвимое население, у нас достаточная госпитальная база, чтобы оказывать помощь всем», — полагает Семенов.

Он считает, что большое количество инфицированных в России — страна находится в тройке с самым большим числом случаев заражения в мире — объясняется широтой охвата тестирования.

Заметим, в России ко 2 июня власти подтвердили чуть более 5 тыс. летальных исходов COVID-19 из примерно 424 тыс. случаев заражения.

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По мнению Александра Семенова, России удалось избежать тотальной остановки экономики при прохождении эпидемии, особенно по сравнению с Китаем, где «локдаун был полным».

«Страна фактически перешла на военное положение. Поэтому да, с одной стороны, у нас эпидемия будет продолжаться дольше, чем в Китае, но, по крайней мере, не будет такого количества умерших, как в Швеции — в процентном соотношении», — привел аналогии вирусолог.

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При этом наиболее эффективными методами борьбы с коронавирусом он все же назвал максимально жесткую изоляцию на длительный срок как можно более широкого контингента.

«Замечательный вариант — корейский опыт. Китайский — немножко экстремальный вариант, очень жесткий. Корейский — в силу очень раннего оповещения, очень серьезной цифровой базы и очень мобильной работы с населением — это карантинизация достаточно жесткая. Он самый эффективный», — считает Семенов.

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