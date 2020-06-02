Токио, , 17:35 — REGNUM Релиз дополнения The Isle of Armor для игры Pokemon Sword & Shield состоится 17 июня 2020 года. Об этом сообщается 2 июня в ролике на официальном YouTube-канале франшизы Pokemon.

В The Isle of Armor геймеры получат доступ к новой масштабной локации, на которой протагонист сможет обучиться боевым искусствам. Разработчики обещают, что дополнение добавит в игру около 200 новых покемонов.

Напомним, в 2020 году Pokemon Sword & Shield ожидает ещё одно дополнение — The Crown Tundra. Его релиз ожидается осенью.

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