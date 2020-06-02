Ростов-на-Дону, , 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года. Об этом в ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава региона Василий Голубев.

«Сегодня [2 июня] принято решение о смягчении ограничений. Мы снимаем запрет на плановую госпитализацию в стационары и посещение пациентами в плановом порядке амбулаторно-поликлинических организаций. Также возобновляются тренировки областных сборных команд, кроме детско-юношеских и профессиональных спортивных клубов. На открытых объектах спорта можно будет проводить спортивные соревнования пока без участия зрителей», — заявил губернатор.

Кроме того, разрешается провести итоговое сочинение и изложение в образовательных учреждениях.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 1 мая действует масочный режим. Его соблюдение контролируют специальные мониторинговые группы. Наименее ответственно к соблюдению санитарных требований относятся жители трёх городов — областного центра, Гуково и Азова.

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