Стокгольм, , 17:29 — REGNUM Масштабное обновление для кооперативного шутера GTFO под названием The Vessel выйдет уже 11 июня 2020 года. Об этом 2 июня сообщает портал PCGamesN.

По словам разработчиков, в The Vessel геймеров ожидает новая экспедиция, а также более подробное раскрытие предыстории игры. Доступ к обновлению бесплатно получат все обладатели «раннего доступа» к GTFO.

Напомним, GTFO — это кооперативный «хоррор-шутер» от бывших разработчиков Payday. В игре команде геймеров нужно будет раз за разом отправляться в опасные экспедиции на поиски драгоценных артефактов.

