Калининград, , 17:28 — REGNUM В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 54 случаев прироста положительных результатов анализов на новую коронавирусную инфекцию, однако растёт и число выздоровевших. Это новый антирекорд для области. Об этом свидетельствуют данные как федерального, так и регионального штабов по контролю за новой инфекцией.

На 2 июня обследовано нарастающим итогом на COVID-19 53 986 человек, из них выявлено 1 607 случаев заражения (670 человек выздоровели), умерли 25, остаются под медицинским наблюдением 4 292 человека, в том числе 118 в условиях обсерватора.

За сутки 40 выздоровевших.