Оренбург, , 17:53 — REGNUM В Оренбургской области на заседании правительства 2 июня обсуждалась нашумевшая ситуация, в которой оказалась семья в Домбаровском районе, у которой отобрали детей, сообщает пресс-служба губернатора.

Принято решение о том, что 2 июня в район выезжают представители областной комиссии по делам несовершеннолетних для проверки своих муниципальных коллег. К ним есть ряд серьезных замечаний.

Глава посёлка Тюльпанный неоднократно информировал районную администрацию о том, что многодетная семья не исполняет родительские обязанности. В декабре 2019 года один из детей на машине скорой помощи был доставлен в реанимацию, но медиков в дом для осмотра других детей родители не пустили. Подобным образом они реагировали и на попытки врачей осмотреть двухмесячного ребёнка на дому.

По данным местных чиновников, семья за время жизни в посёлке не обращалась на приём к медработникам ни разу ни с одним ребёнком. Прививок детям тоже не делали.

Глава района утверждает, что семье предлагали помощь — средства на покупку домашних животных, однако был получен отказ.

Причиной действий властей по изъятию детей стали опасения за состояние ребят. Губернатор Денис Паслер отметил, что их своевременность вызывает серьёзные вопросы. Первые тревожные сигналы о сложной ситуации поступали ещё в декабре 2019 года.

«Я за сохранение семьи. Забирать детей из семьи можно только в крайних ситуациях. Если людям не хватает родительского опыта, средств — нужно им помогать, а не травмировать детей! Безусловно, дети должны быть в безопасности и получать все необходимое», — сказал Денис Паслер.

Он также подчеркнул, что в первую очередь нужно помочь семье в создании жилищных условий и в трудоустройстве отца. За семьёй закрепят специального работника, который будет помогать родителям.

Отменить решение об изъятии детей может только суд. Сейчас состояние ребят удовлетворительное. Дети находятся под наблюдением медиков. Отец и мать уехали в Москву на запись телепрограммы. Ранее информресурсы сообщали, что интерес к скандалу проявил телеведущий центрального телевидения.

Напомним, случай с изъятием четырех маленьких детей из семьи получил большой резонанс после того, как в интернете появилось видео. На нем запечатлено, как мать оказывает сопротивление, ей заламывают руки и заковывают их в наручники.

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