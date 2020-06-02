Тверь, , 17:28 — REGNUM Повышенная единовременная выплата для медиков, переезжающих на работу в отдалённые сёла, введена в Тверской области, решение принято на заседании регионального правительства, которое 2 июня провёл губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

«Понимаем, что одних только денег недостаточно, поэтому уже на этой неделе рассмотрим дополнительную программу по долгосрочному системному стимулированию и мотивации медицинских работников. Планируем до 1 сентября принять перечень нормативно-правовых актов, которые обеспечат дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников», — прокомментировал Игорь Руденя.

Размер выплат для врачей и фельдшеров, переезжающих на работу в сельские населённые пункты, расположенные на удалённых и труднодоступных территориях, увеличен в полтора раза и составит 1,5 млн рублей для врачей и 750 тыс. рублей для фельдшеров. Повышенные единовременные компенсационные выплаты в этом году планируется предоставить 15 врачам и 15 фельдшерам.

Также выплаты в миллион рублей и 500 тыс. соответственно предусмотрены для врачей и фельдшеров, которые отправились на работу в сельскую местность, не являющуюся отдалённой. В 2020 году выплаты получат двое врачей и двое фельдшеров.

Программа по привлечению медицинских кадров в сёла, небольшие города и посёлки реализуется в регионе с 2012 года. В 2019 году выплаты получили 11 врачей и три фельдшера, в 2018 году — шесть врачей и один фельдшер. Всего за время действия программы единовременные компенсационные выплаты предоставлены 130 врачам и четырём фельдшерам.