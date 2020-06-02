Москва, 2 июня 2020, 17:27 — REGNUM Уголовные дела в отношении шести российских судей разрешила возбудить Высшая квалификационная коллегия судей, сообщается в пресс-релизе ВККС.
Коллегия решила удовлетворить представление председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина «о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении» следующих лиц:
- судьи Новосибирского областного суда Шатовкиной Р. В. по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ;
- судьи в отставке Оренбургского областного суда Петрухова Г. М. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ;
- мирового судьи в отставке судебного участка № 25 Нагатинского судебного района Москвы Самгиной С. М. по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ;
- судьи Гагаринского районного суда Смоленской области в отставке Сычева А. А. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ;
- мирового судьи судебного участка № 52 Жуковского судебного района Московской области Крупина С. С. по признакам преступления, предусмотренного подпунктами «а» и «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ;
- судьи Лискинского районного суда Воронежской области в отставке Капустина Е. Л. в качестве обвиняемого по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, по факту ДТП.
Как сообщало ИА REGNUM, о решении ВККС удовлетворить запрос Бастрыкина ранее писала газета «Коммерсантъ».
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