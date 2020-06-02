Москва, , 17:29 — REGNUM В среду, 3 июня, в Москве ожидаются сильные дожди, ветер, а также грозы. Об этом 2 июня сообщила пресс-служба управления МЧС по Москве.

3 июня до конца суток, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север Москвы, будет идти дождь, сопровождающийся грозами и сильным ветром с порывами до 15 м/с.

Автомобилистам рекомендуют пересесть на общественный транспорт, не парковать машину вблизи шатких конструкций. Пешеходам также следует соблюдать осторожность, обходить деревья и рекламные щиты, по возможности оставаться дома.