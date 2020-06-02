Челябинск, , 17:23 — REGNUM В Челябинской области сотрудник железной дороги и представители коммерческой фирмы стали фигурантами уголовных дел. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте.

По данным следствия, начальник Челябинского центра организации работы железнодорожных станций — структурного подразделения Южно-Уральской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД», подозревается в получении взятки за незаконные действия. А два представителя фирмы заподозрены в даче взятки. Это якобы произошло вечером 29 мая, а передали руководителю более 70 тыс. рублей. Эти деньги были предназначены за то, чтобы подписать регламент о взаимодействии этой фирмы и Южно-Уральской железной дорогой. Также от начальника ожидали подписания технологической карты работы маневрового локомотива данной организации, хотя у них нет разрешения на то, чтобы выполнять работы на путях общего пользования.

Преступление выявили сотрудники ФСБ полиции. По ходатайству следствия начальник отправлен в СИЗО, а представители фирмы заключены под домашний арест.