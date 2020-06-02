Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Ради всеобщей вакцинации от коронавируса в России, возможно, придется задействовать целый завод, однако, скорее всего, прививать будут только группы риска. Таким мнением поделился 2 июня заместитель директора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Специалист подчеркнул, что всеобщая вакцинация нужна, когда речь идет об инфекции, которая угрожает всем группам населения, против которой не существует эффективного лекарства и которая может приводить к гибели или инвалидизации населения.

«Пример — черная оспа. Сейчас ее ликвидировали и вакцинацию прекратили. Пример — вас вакцинируют от гепатита В, вас вакцинируют от туберкулеза. Хорошо бы напомнить этим любителям побороться с прививками, что еще совсем недавно люди умирали от туберкулеза вне зависимости от своего социального статуса. Если бы не эта вакцина, счет погибшим был бы… И так туберкулез каждый год уносит в мире миллионы жизней, больше, чем любая война», — заметил Александр Семенов.

Как ему представляется, коронавирус все же угрожает жизни не всех, а определенных групп населения: к группам риска относятся пожилые люди, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, например, с диабетом, с гипертонией, с хроническими болезнями легких.

«Для этих людей коронавирусная инфекция может быть приговором. Просто приговором. Поэтому таким контингентам — да. Дети, молодежь болеют относительно легко, нужно будет смотреть, есть ли предрасположенность и риск. Не думаю, что от коронавируса будут вакцинировать всех подряд», — сказал Семенов.

Наиболее вероятным ему кажется сценарий частичной вакцинации групп риска с возможным расширением контингента в зависимости от достигаемых результатов.

«Привили только эту группу — ничего не изменилось или снижение смертности 5%, а мы ожидали, что будет 95%? Значит, расширяем эту группу. А если все-таки надо прививать всех, чтобы победить эту заразу, значит будем прививать всех», — заявил Семенов.

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Кроме того, он напомнил, что для тотальной вакцинации всего населения производство зарекомендовавших себя вакцин еще потребуется масштабировать, что невозможно сделать одномоментно.

«Простите, чтобы провакцинировать всё население Российской Федерации, нужно 150−300 миллионов доз. Некрупное предприятие производит их десятками и сотнями тысяч в месяц. Поэтому, чтобы произвести в масштабах сотни миллионов доз, это нужно либо завод целый, либо чтобы несколько предприятий переключились на производство этой вакцины. Так что масштабировать это производство до приемлемого уровня — это тоже целая история, поэтому в первую очередь, конечно, будут прививать тех, для кого это смертельно опасно», — сказал Семенов.

Вирусолог подчеркнул, что вакцинация должна проводиться ровно в таких масштабах, чтобы помочь избежать коллапса системы здравоохранения.

«Никто не заинтересован в гонке за каждым гражданином со шприцем наперевес. Надо разумно вакцинировать, рационально вакцинировать людей, чтобы это обеспечивало здоровье всего общества», — заключил специалист.

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