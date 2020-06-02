Ижевск, , 17:19 — REGNUM Несмотря на рост числа новых случаев заражения коронавирусом, Удмуртия остается на последнем месте в Приволжском федеральном округе по количеству выявленных носителей SARS-CoV-2, сообщает оперативный штаб республики.

Кроме того, в Удмуртии один из самых низких в округе показателей прироста новых случаев за месяц — за май в республике число носителей коронавируса выросло на 186%. В штабе уточнили, что в Нижегородской области, где 2 июня число носителей выросло до 10 503 человек, за май прирост составил 406%, в Башкирии — 326%, в Татарии — 288%.

При этом более значительный темп роста числа носителей коронавируса фиксируется в Самарской области — 612%, в Саратовской области — 603%, в Ульяновской области — 507%, в Пензенской области — 477%. Самый низкий темп прироста новых заражений коронавирусом наблюдается в Мордовии — на 171% за месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 2 июня выявили 53 новых случая заражений коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 770 случаев заражения SARS-CoV-2.

Темп распространения инфекции в республике несколько ускорился: так, 26 мая в регионе было выявлено 10 новых носителей коронавируса, 27 мая — 24, 28 мая — 22, 29 мая — 24, 30 мая — 23 новых носителя коронавируса, 31 мая — 30 новых носителей. 1 июня число новых заражений составило 35 случаев, а 2 мая — 53 случая.

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