Санта-Моника, США, , 17:19 — REGNUM В The Last of Us: Part II «не будет героев и злодеев». Об этом рассказала сценаристка игры Хэлли Гросс в интервью изданию Polygon 2 июня.

Разработчики игры хотят показать максимально глубокий и реалистичный мир, в котором нет деления на чёрное и белое. Поэтому далеко не все решения, принимаемые Элли (главная героиня проекта) в процессе прохождения будут правильными с точки зрения морали.

Напомним, релиз The Last of Us: Part II ожидается 19 июня 2020 года. Игра будет доступна только на консоли PS4.

Читайте ранее в этом сюжете: Не подписка, а «покупка на время»: Ubisoft рассказала о новой Trackmania

Читайте развитие сюжета: The Vessel: названа дата выхода масштабного обновления для игры GTFO