Вильнюс, , 17:19 — REGNUM В Литве продолжает резко сокращаться число госпитализированных в связи с коронавирусом жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 2 июня. В больницах находится уже менее 60 человек.

«В больницах сейчас находится 58 пациентов, из них в реанимации и отделениях интенсивной терапии — два. На искусственной вентиляции легких находится один человек, с кислородными масками — 14», — сказала сегодня на пресс-конференции о ситуации с коронавирусом в Литве глава Вильнюсского департамента национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Литве за минувшие сутки увеличилось на четыре и достигло 1682. При этом вылечилось 1249 человек, 70 человек умерли.