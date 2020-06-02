Рига, , 17:15 — REGNUM Латвийский Центр по профилактике и контролю за инфекционными заболеваниями (SPKC) обновил список европейских стран, которые не рекомендованы к посещению для граждан Латвии. Об этом пишет 2 июня портал LSM.

По данным журналистов, в «черный список» попали Швеция, Великобритания, Бельгия и Португалия. В этих государствах количество заразившихся коронавирусом на 100 000 человек за последние 14 дней превышает 25. Отмечается, что ещё в четырёх странах ЕС данный показатель колеблется от 15 до 21. Речь о Мальте, Ирландии, Испании.

SPKC рекомендует гражданам Латвии тщательно взвесить необходимость посещения какой-либо из этих стран.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.