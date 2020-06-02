Ростов-на-Дону, , 17:20 — REGNUM Бардаком назвал соблюдение масочного режима донскими чиновниками губернатор Ростовской области Василий Голубев. В ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом глава региона назвал ведомства, сотрудники которых не используют средства индивидуальной защиты, передаёт ИА REGNUM.

Так, например, 40% служащих департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Ростовской области вместе с руководителем ведомства проигнорировали соблюдение масочного режима. В числе нарушителей — сотрудники госжилинспекции, областного фонда содействия капремонту.

«Что это за бардак, друзья? Вы хотите показать, что вы — смелые люди, которые в конце концов могут стать распространителями инфекции? По этому поводу отдельно разберусь. Это же не детские игры», — обратился к чиновникам губернатор.

Наиболее ответственно подошли к соблюдению масочного режима сотрудники минприроды и минспорта.

ИА REGNUM напоминает, что ранее глава региона пригрозил чиновникам увольнениями за нарушение санитарных требований.

«Мы ужесточили режим проведения совещаний. Решили на удалёнке всё проводить. Нельзя заставлять тех или иных людей выполнять требования, пока сами их не выполняем»,— отмечал ранее Голубев.

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