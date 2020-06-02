Новосибирск, , 17:06 — REGNUM Желание бывшего начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Новосибирску Елены Устиновой через суд восстановиться на работе — наглость и попытка реванша, считает генерал ФСБ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

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«Скандал вышел на уровень России. Даму уволили. Вроде утряслось, но она подала в суд с требованием восстановить на службе. Наглость или попытка реванша? И то и другое. Очевидно, что это была не её прихоть, а скорее всего приказ свыше. Что не снимает с неё ответственности за организацию полицией Новосибирска беспредела в городе. Тупой исполнитель опаснее врага. И наверное ей обидно, что пострадала она одна, — подчеркнул Михайлов. — Слив же аудиозаписи в паблик свидетельство и нездоровья в коллективе, и в полиции в целом. Такие сливы стали нормой. И как бы мы не возмущались таким методам людей в погонах, но понимаем, что они иллюстрируют внутреннее морально нравственное состояние правоохранительной системы. Видим тех, кто отдает приказы и тех, кто их исполняет. Видим, что для таких людей существуют только свои права, своё благополучие, а на права граждан им наплевать».

Александр Михайлов подчёркивает, что «за всем этим одна банальная истина: полиция не боится народного презрения, прокурора, да и Бога, в конце концов».

«Ну, допустим, её восстановят. Но на белом коне она не вернётся. Во-первых, как можно работать в коллективе, где её по сути предали. И явно отношение к ней не изменится. Работать в другом коллективе ещё хуже. Она придёт как склочница, от которой можно ждать, что угодно. Там сделают всё, чтобы уже убрать её по «неубиенным» поводам», — считает Михайлов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что бывший начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УМВД России по Новосибирску Елена Устинова, уволенная ранее из-за плана по штрафам, намерена через суд восстановиться на работе.