Белгород, , 17:01 — REGNUM Последствия ураганного ветра подсчитали в посёлке Северный Белгородской области. Человеческих жертв удалось избежать, повреждено несколько частных домов и квартир в многоэтажных домах, сообщили 2 июня в пресс-службе губернатора и правительства региона.

От погодных условий в массивах индивидуального жилья пострадали девять жилых домов, два не введённых в эксплуатацию, разрушены 12 заборов и две хозяйственных постройки. В пяти многоэтажных домах повреждены 35 квартир. Ветер повалил около 100 деревьев, также пострадали два автомобиля.

«Самое главное на сегодняшний день — у нас нет пострадавших от этой стихии. Всё остальное поправимо и держится на контроле» — подчеркнул глава администрации Белгородского района Владимир Перцев.

Пострадавшими считаются дома даже с незначительными повреждениями. По предварительным оценкам, ущерб в посёлке оценивается в восемь миллионов рублей. Чтобы не допустить повреждения коммуникаций, специалисты в штатном режиме отключили электричество и газ в повреждённых зданиях. По данным регионального МЧС, на трёх многоквартирных домах в посёлке повреждена кровля, над одним из подъездов четвёртого дома кровлю снесло полностью. На кровле ещё двух домов, не сданных в эксплуатацию, есть повреждения.

«Никто не останется без внимания. Как только аварийная ситуация будет устранена, каждую квартиру снова точечно подключат. Некоторые жильцы повреждённых домов уже переехали, остальных расселим в ближайшее время», — уточнил глава администрации посёлка Северный Олег Каширин.

Непогода обрушилась на пригород Белгорода 1 июня.

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